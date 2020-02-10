Servis midibüsünde yangın; öğrenciler tahliye edildi

'Babam ve ben'

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BURDUR'da, seyir halindeki öğrenci servis midibüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoför, yangını fark edince aracı yol kenarına çekip, öğrencileri indirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur merkez Çallıca köyünden Kozluca köyüne 30 öğrenci götüren Orhan Aktaş yönetimindeki 15 C 0063 plakalı servis midibüsünün motor bölümünde, saat 08.00 sıralarında, Kozluca köyü kavşağında yangın başladı. Aracın motorundan duman geldiğini fark eden Aktaş, yol park edip, öğrencileri indirdi. İhbarla bölgeye Burdur merkez, Kemer ve Karamanlı ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. Öğrenciler başka araçla okullarına gönderilirken, midibüste hasar meydana geldi.



BURDUR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:38

YATSI 19:55

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