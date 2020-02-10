Sağlık- Sen Genel Başkanı Durmuş'tan 'sağlık hizmetleri tazminatı' önerisi

MEMUR-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, doğal afetlere müdahale için giden sağlık personeline 'sağlık hizmetleri tazminatı' verilmesi önerisinde bulundu.

Sağlık-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, Burdur'da otelde yapıldı. Toplantıya Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, SağlıkSen Burdur Şube Başkanı Mehmet Faruk Ozan, sendikanın ilçe temsilcileri ile sendika üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, "Sağlık çalışanları olarak 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Deprem oluyor, sel felaketi, terör olayları, sınır ötesi harekat oluyor sağlık çalışanları gidiyor. Ülke içindeki birtakım nüfus hareketleri oluyor, sağlık çalışanları gidiyor ama buna karşılık sağlık çalışanlarına herhangi bir ücret, herhangi bir tazminat vermiyorsunuz. Bunun için biz, 'sağlık hizmetleri tazminatı' diye yeni bir kavram geliştirelim dedik. Biz toplu sözleşme döneminde bu meseleyi gündeme getirdik ve üzerinde hassasiyetle durduk" dedi.

İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören de Sağlık Müdürlüğü olarak Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın sağlık politikaları doğrultusunda kentte etkin ve sürekli sağlık hizmeti yürüttüklerini kaydetti. Aygören, "İlimizde 4 kamu hastanesi, 4 entegre hastane, 1 ağız ve diş sağlık merkezi, 23 tane 112 istasyonu, 42 aile sağlığı merkezi ve 46 sağlık eviyle etkin ve sürekli bir sağlık hizmetini sağlamak çabası içerisindeyiz" diye konuştu.

MemurSen Burdur Şube Başkanı Murat Bulut ve SağlıkSen Şube Başkanı Mehmet Faruk Ozan da birer konuşma yaptı.



BURDUR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:26

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