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Güneş enerjisi sistemini kontrol ederken çatıdan düşen esnaf öldü

DHA

BURDUR'da kömür ticareti yaptığı 2 katlı iş yerinin çatısındaki güneş enerjisi sistemini kontrol ederken düşen Süleyman Tezcan (45), yaşamını yitirdi.
Mahrukatçılar Sitesi'nde kömür ticareti yapan evli ve 2 çocuk babası Süleyman Tezcan, sabah saatlerinde güneş enerjisinden sıcak su elde edilmesini sağlayan 'günısı' diye adlandırılan sistemi kontrol etmek için iş yerinin çatısına çıktı. Buz tutan sistemi incelerken bir anda dengesini kaybeden Tezcan, yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Olayı fark eden çevre esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Süleyman Tezcan, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Süleyman Tezcan'ın cenazesinin yarın kent merkezinde toprağa verileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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