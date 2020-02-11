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Burdur İl Sağlık Müdürlüğünden "Sıfır Atık" Uygulaması

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan, 'Sıfır Atık Projesi', Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde uygulanmaya başladı.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğünden "Sıfır Atık" Uygulaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan, 'Sıfır Atık Projesi', Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde uygulanmaya başladı.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, atıkların kaynağında toplanması ile yaşanan atık sorununun önüne geçilmesi, israfın önlenmesi, geri dönüşüm bilincinin oluşturulabilmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması amaçlanmaktadır. Sıfır Atık Yönetmeliği ile de israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını hedeflemektedir. Evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, atıkların taşınması, geri kazanılması, geri dönüştürülmesi ve bertarafı esas alınarak, atık miktarını azaltarak geri dönüşüm ile milli ekonomiye katkı sağlayacağı muhakkaktır. Bu doğrultuda İl Sağlık Müdürlüğü olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yönetmelikte Sıfır Atık Sistemi kurulması için süremiz bulunmasına rağmen Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında çalışmalar Müdürlüğümüzde başlatılmıştır" dedi.

"Masa altı çöp kutuları kaldırıldı"
İlk olarak bütün teşkilatımızı kapsayacak şekilde bir çalışma ekibi oluşturduklarını ifade eden Aygören, "Atık yönetiminde yer alan personellerimizin eğitimlerini yaptık. Kağıt, plastik, cam ve metal kutuları başta olmak üzere ambalaj atıklarının ekonomimize kazandırılabilmesi ve evsel atıklardan ayrı toplanabilmesi ve sağlık çalışanlarında farkındalık oluşturulması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü binamız ve bağlı sağlık tesislerimizde masa altı çöp kutuları kaldırılmış, kendi imkanlarımızla grafik tasarımı yapılan iç mekan kutuları, İlimiz Bucak Endüstri Meslek Anadolu Lisesi atölyelerinde imal ettirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Bu vesile ile iç mekan kutularının imalatındaki katkılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bucak Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Atölyesi idareci ve öğretmenlerine teşekkür ederiz. Öte yandan Müdürlüğümüz bünyesinde atık geçici depolama alanı kurularak Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinde oluşan atıkların birim bazlı analizi ve depolaması yapılabilmektedir. Müdürlüğümüz ve bağlı tesislerinde Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlarına uygun olarak Sıfır Atık Projesi çalışmaları hız kesmeden devam edecektir" ifadelerinde bulundu.

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