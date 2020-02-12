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FETÖ'den aranan karı-koca İstanbul'da yakalandı

İHA

Burdur'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yaklaşık 2 yıldır aranan eski öğretmen karıkoca, İstanbul'da yakalandı.

Burdur'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yaklaşık 2 yıldır aranan eski öğretmen karıkoca, İstanbul'da yakalandı.
Yapılan tespit üzerine şüpheli S.Ö ve H.Ö. isimli şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortak çalışma gerçekleştirildi. İki kişi saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların yapılan sorgusunda ByLock kullanıcısı oldukları aynı zamanda sürekli adres ve telefon hattı değiştirerek kamufle olmaya çalıştıkları, büyük bir gizlilikle örgütün yeniden yapılanma çerçevesinde örgütün üst düzey yönetimi ile örgütün en alt üyeleri arasında köprü vazifesi gördükleri ve örgütün üst yönetiminden aldıkları bilgileri şifreli özel programlar vasıtası ile diğer örgüt üyelerine aktardıkları tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan H.Ö ve S.Ö isimli şahıslardan H.Ö isimli şahıs çıkarıldığı İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ö isimli şahıs ise tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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