Bucak'ta sobadan zehirlenen 1 kişi ölü, 4 kişi tedaviye alındı (2)- Yeniden

BURDUR'un Bucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ayfer Gündüz (49) yaşamını yitirdi, 4 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Bucak ilçe merkezindeki Yörükler Mahallesi'ndeki tek katlı evde Havana Gündüz'den (75) haber alamayan komşuları, kapıyı çaldı, ancak açan olmadı. Komşular bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çağırılan yakınları, evin kapısını açtı. Eve giren ekipler, Havana Gündüz ve kızı Ayfer Gündüz ile birlikte Nilüfer Altınayak, Ayşe Sak ve Öykü Nisa Sak'ın yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin müdahale ettiği 2 kişinin yaşam belirtisi göstermemesi üzerine kalp masajı uygulandı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 1'i çocuk, 4 kişi, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Ayfer Gündüz, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Ayşe Sak ve kızı Öykü Nisa Sak, ilk müdahalelerinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bucak'ta tedavileri süren iki kişiden Havana Gündüz'ün ise yoğun bakıma alındığı bildirildi.



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