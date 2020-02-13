Burdur'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 4 kişi tedavi altında Bucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin hastanede tedavisine devam ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Burdur'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 4 kişi tedavi altında Bucak ilçesinde sobadan sızan ...

İHA

Burdur'un Bucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin tedavisine devam ettiği bildirildi.

Burdur'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 4 kişi tedavi altında Bucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin hastanede tedavisine devam ediliyor

Burdur'un Bucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin tedavisine devam ettiği bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, olay, Yörükler Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından evde bulunan 4 kişi etkilendi. Öğle saatlerinde eve gelen aile ferdide karbonmonoksit gazından etkilenip fenalaştı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 5 kişi ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Havana Gündüz,Ayşe Sak,Ayfer Gündüz,Nilüfer Altunayak,Öykü Nisa Sak, hemen acil serviste tedaviye alındı. 48 yaşındaki Ayfer Gündüz, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 2 kişi ise ambulanslarla Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bucak'ta sobadan zehirlenen 1 kişi ölü, 4 kişi tedaviye alındı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Bucak'ta sobadan zehirlenen 1 kişi ölü, 4 kişi ...
Bucak'ta soba zehirlenmesi: 1'i çocuk 6 yaralı
YEREL HABERLER Bucak'ta soba zehirlenmesi: 1'i çocuk 6 yaralı
Burdurlu oda ve iş adamlarından eğitime destek
YEREL HABERLER Burdurlu oda ve iş adamlarından eğitime destek
FETÖ'den aranan karı-koca İstanbul'da yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den aranan karı-koca İstanbul'da yakalandı
FETÖ'den aranan eski öğretmen çift yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den aranan eski öğretmen çift yakalandı
(Görüntülü) Güneş enerjisi sistemini kontrol ederken çatıdan düşen esnaf öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Güneş enerjisi sistemini kontrol ederken ...
Belediyeden çığ şehitleri ve Mehmetçikler için helva ikramı
YEREL HABERLER Belediyeden çığ şehitleri ve Mehmetçikler için helva ...
Taekwondoculardan Başkan Ercengiz’e ziyaret
YEREL HABERLER Taekwondoculardan Başkan Ercengiz’e ziyaret
Güneş enerjisi sistemini kontrol ederken çatıdan düşen esnaf öldü
YEREL HABERLER Güneş enerjisi sistemini kontrol ederken çatıdan ...
Burdur İl Sağlık Müdürlüğünden "Sıfır Atık" Uygulaması
YEREL HABERLER Burdur İl Sağlık Müdürlüğünden "Sıfır Atık" ...
Burdur'da kaçak telefon operasyonu
YEREL HABERLER Burdur'da kaçak telefon operasyonu
Emniyet ekiplerinden sıkı denetim
YEREL HABERLER Emniyet ekiplerinden sıkı denetim

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X