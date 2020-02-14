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Polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye 18 bin 875 lira ceza

DHA

BURDUR'da polisten kaçarken kaza yapan ve 3'üncü kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyeti iptal edildi. Sürücüye ayrıca 18 bin 875 lira para cezası uygulandı.

BURDUR'da polisten kaçarken kaza yapan ve 3'üncü kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyeti iptal edildi. Sürücüye ayrıca 18 bin 875 lira para cezası uygulandı.
Milli Egemenlik Caddesi'nde dün uygulama yapan trafik ekipleri, aşırı hızlı olan otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü aracını polislerin üzerine sürüp, kaçtı. 
Kısa süreli kovalamaca sonunda ise S.K. (52) olduğu ortaya çıkan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, otomobili Şirinevler Mahallesi'ndeki bir evin duvarına çarptı. Araçtan inip yaya olarak kaçmak isteyen S.K., kıskıvrak yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün 2.39 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobilinin sigortası ile muayenesi olmadığı da saptanan S.K.'nin sürücü belgesi, 3'ncü kez alkollü araç kullanırken yakalanmasından dolayı iptal edildi.
Sürücüye ayrıca 18 bin 875 lira para cezası uygulandı. Otobili otoparka çekilen S.K. hakkında 'görevli memura direnme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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