Sipsi ustası Mehmet Bedel "Yaşayan İnsan Hazinesi" seçilmenin mutluluğunu yaşıyor UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri, Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ödülü Sipsi Ustası Mehmet Bedel

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan 56 yaşındaki Burdur’un sipsi ustası Mehmet Bedel büyük mutluluk yaşıyor.

Burdur merkez Aziziye köyünden olup 40 yıldır sipsi çalgısını hem yapıp hem çalan Sipsi Ustası Mehmet Bedel, atölyesinde kaval ve sipsi yapımına aralıksız devam ediyor. Çalmak isteyenlere de yardımcı olduklarını açıklayan Bedel, “Sipsi özellikle Burdur yöresinin çalgısı ve müzik aleti. Halk Müziği sazları içerisinde en küçüğü olan bir müzik aletidir. Sipsi iki parçadan oluşuyor. Gövde ve ağızlık olarak yapılıyor. Gövde ayrı bir kamıştan ağızlık kısmı ise ince kamıştan oluşuyor. Üzerinde beş arka kısmında ise bir delikten oluşuyor" dedi.

Kaval ve sipsi yapımına özenle devam ettiren Mehmet Bedel, "Yaşayan insan hazinesi olmak Kültür Bakanlığı tarafından bizlerin uygun görülmesi gurur verici. Yurt içinde ve yurt dışında birçok ödül aldım. Fakat 11 Şubat'ta Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü almam benim için onur ve gurur verici bir duygu. Çalışmamızın karşılığı bu olsa gerek" ifadelerinde bulundu.

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