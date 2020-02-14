MAKÜ'de, çığ sonrası arama- kurtarma eğitimi

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BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Afet Yönetimi ve Acil Yardım Bölümü öğrencilerine, çığ düşmesi sonrası aramakurtarma eğitimi verildi.

Yeşilova Salda Kayak Merkezi'nin yer aldığı, 2000 rakımlı Tınaztepe mevkisinde gerçekleştirilen eğitime, MAKÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi son sınıf öğrencileri katıldı. MAKÜ Afet Yönetimi Bölüm Başkanı öğretim üyesi Dr. Murat Kuş, kış aylarında 2700 rakımı geçen yamaçların kuzey yönüne bakan 30-45 derece eğimli arazilerde her zaman çığ felaketine hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "Özellikle bu tarz şartlarda kamu hizmeti vermek zorunda olan personelde, mutlaka verici bulunmalıdır" dedi.

Çığ afetinde en önemli konulardan birinin, olay yerinin doğru yönetimi olduğunu aktaran Murat Kuş, "Olay yeri doğru yönetildiğinde ikincil kazalarda kayıpların önüne geçilebilir ve afetzedelere daha hızlı ulaşılır. Özellikle ilk 30 dakika yapılacak olan profesyonel arama altın değerindedir. Bugün burada geleceğin afet yöneticilerine çığ afetleri sonrasında yapılması gereken, çığ bölgesinde liderlik yapma, delilleri tespit etme, verici ile arama, çığ sondası ile arama, kürekle afetzedelere ulaşma metotlarını öğretiyoruz. Çığ vakaları ülkemizde elbette yaşanmaya devam edecek ancak MAKÜ olarak gençleri doğru eğitimlerle yetiştirerek bu vakalarda can kayıplarını önlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



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