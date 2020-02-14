Sobadan zehirlenen kadının annesi de yaşamını yitirdi

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BURDUR'un Bucak ilçesinde dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Ayfer Gündüz'ün (49) annesi Havana Gündüz (70) de bugün hastanede hayatını kaybetti. Zehirlenen diğer 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bucak ilçe merkezindeki Yörükler Mahallesi'ndeki tek katlı evde oturan Havana Gündüz'den haber alamayan komşuları, kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Komşularının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çağrılan yakınları, evin kapısını açtı. Eve giren ekipler, Havana Gündüz ve kızı Ayfer Gündüz ile birlikte Nilüfer Altınayak, Ayşe Sak ve Öykü Nisa Sak'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin müdahale ettiği 2 kişinin yaşam belirtisi göstermemesi üzerine kalp masajı uygulandı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 1'i çocuk, 4 kişi, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ancak Ayfer Gündüz, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.Hastanede tedavisi süren Havana Gündüz ise bugün yaşamını yitirdi. Nilüfer Altınayak, Ayşe Sak ve Öykü Nisa Sak'ın tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



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