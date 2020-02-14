'Beni Affet' yazılı pankart açtı, eşi polise şikayet etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Beni Affet' yazılı pankart açtı, eşi polise şikayet etti

DHA

BURDUR'da, emekli Mustafa Erdoğan (61), 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi Fatma Hanım Erdoğan'dan özür dilemek için çekiciye astığı pankartla iş yerinin önüne gitti. 'Seni üzüp ağlattım, her an inan kendimden nefret ediyorum. Beni affet' yazılı pankartla eşinden özür dileyen Mustafa Erdoğan'ı gören Fatma Hanım Erdoğan ise polisi arayıp, şikayet etti. Polis, uzun uğraşlar sonucu ikna ettiği Mustafa Erdoğan'ı emniyet müdürlüğüne götürdü.
Bucak ilçesinde oturan 21 yıllık evli Fatma Hanım ve Mustafa Erdoğan çifti, bir yıl önce aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Fatma Hanım Erdoğan, eşinden boşanmaya karar verip, dava açtı. Mustafa Erdoğan ise eşinden boşanmak istemedi ve dava sürerken birkaç kez Fatma Hanım Erdoğan'ın oturduğu eve gitti. Bunun üzerine Fatma Hanım Erdoğan'ın şikayetiyle, Mustafa Erdoğan hakkında, evden uzaklaştırma kararı verildi.
Mustafa Erdoğan, barışmak için girişimlerde bulunmaya devam etti. Bugün de 2 çocuk babası Mustafa Erdoğan, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla eşiyle barışmak için Fatma Hanım Erdoğan'ın Oğuzhan Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bijuteri dükkanının önüne çekiciye astığı bir pankartla geldi. Çekicide asılı 'Seni üzüp ağlattım, her an inan kendimden nefret ediyorum. Yalvarırım beni kendinden mahrum bırakma. Binlerce kez özür dilerim. Biricik aşkım seni çok seviyorum. Beni affet' yazılı pankartı dükkanın önüne park eden Mustafa Erdoğan, eline bir buket çiçek alıp, Fatma Hanım Erdoğan'dan dışarı çıkmasını istedi. 
Mustafa Erdoğan, eşini iş yerinden çıkarmak için " Aşkım beni affet, özür diliyorum. Çocuklarımız hatırına barışalım, yuvamız yıkılmasın. Bugünün hatırına ne olursun" diye seslendi. Fatma Hanım Erdoğan ise iş yerinden çıkıp, polisi aradı.
'BEN ONA ÇİÇEK GETİRDİM, O İSTERSE BANA KELEPÇE TAKTIRSIN'
Şikayet üzerine olay yerine gelen polis, Mustafa Erdoğan'ın çekiciyle bölgeden gitmesini istedi. Mustafa Erdoğan'ın "Ben ona çiçek getirdim, o isterse bana kelepçe taktırsın. Özrümü kabul edip barışıncaya kadar burada kalacağım" demesi üzerine polis, ikna çalışmalarına başladı. Uzun süre Mustafa Erdoğan ile konuşan polis ekipleri, sonunda ikna etmeyi başardı. Erdoğan, çekiciden inip, elindeki çiçeği eşinin iş yeri önündeki sandalye üzerine bıraktı. Polis aracının yanındaki eşine son kez seslenen Mustafa Erdoğan, "Ne olursun beni affet" dedi. 
'BEN EŞİM VE ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞIYORUM'
Tüm mal varlığını, babasından düşen mirasları bile eşinin üstüne devrettiğini, kalacak bir yeri olmadığı için sokaklarda yaşadığını söyleyen Mustafa Erdoğan "Eşimden ve çocuklarımdan ayrılmamak her yere başvurdum. Hiç kimse ilgilenmedi. Son çare 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kendimi affettirmek için pankart açmayı düşündüm. Bundan başka yapacak bir şeyim kalmadı. Ben ömrümü iki çocuğum ve eşime adadım. Ömrümün kalanını da bunlarla geçirmek istiyorum. Bir yıldır barışmak, birleşmek için uğraşıyorum. Bütün varımı yoğumu bunlara döktüm, bu iş yerini emekli maaşı ile ben açtım. Ben onu çok seviyorum, ona evlenirken vermiş olduğum bir söz var, ölünceye kadar hayatımı sana adadım demiştim, hala sözümdeyim ama o beni terk etti" diye konuştu.
Mustafa Erdoğan daha sonra ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Af dilemek için "Biricik aşkım" diye açtığı pankart sonrası karakola düştü Uzaklaştırması olan adam "Beni Affet" pankartı açtı soluğu karakolda aldı Sevgililer Günü'nde uzaklaştırması olan eşinden pankartla af diledi
YEREL HABERLER Af dilemek için "Biricik aşkım" diye açtığı pankart ...
Sobadan zehirlenen kadının annesi de yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen kadının annesi de yaşamını yitirdi
Esnaf Odaları yöneticilerine ESBİS Sistemi anlatıldı
YEREL HABERLER Esnaf Odaları yöneticilerine ESBİS Sistemi anlatıldı
MAKÜ'de, çığ sonrası arama- kurtarma eğitimi
YEREL HABERLER MAKÜ'de, çığ sonrası arama- kurtarma eğitimi
Sipsi ustası Mehmet Bedel "Yaşayan İnsan Hazinesi" seçilmenin mutluluğunu yaşıyor UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri, Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ödülü Sipsi Ustası Mehmet Bedel
YEREL HABERLER Sipsi ustası Mehmet Bedel "Yaşayan İnsan Hazinesi" ...
Polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye 18 bin 875 lira ceza
YEREL HABERLER Polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye 18 bin ...
Burdur'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 4 kişi tedavi altında Bucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin hastanede tedavisine devam ediliyor
YEREL HABERLER Burdur'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 4 kişi ...
Bucak'ta sobadan zehirlenen 1 kişi ölü, 4 kişi tedaviye alındı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Bucak'ta sobadan zehirlenen 1 kişi ölü, 4 kişi ...
Bucak'ta soba zehirlenmesi: 1'i çocuk 6 yaralı
YEREL HABERLER Bucak'ta soba zehirlenmesi: 1'i çocuk 6 yaralı
Burdurlu oda ve iş adamlarından eğitime destek
YEREL HABERLER Burdurlu oda ve iş adamlarından eğitime destek
FETÖ'den aranan karı-koca İstanbul'da yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den aranan karı-koca İstanbul'da yakalandı
FETÖ'den aranan eski öğretmen çift yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den aranan eski öğretmen çift yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X