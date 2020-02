'Beni Affet' yazılı pankart açtı, eşi polise şikayet etti

BURDUR'da, emekli Mustafa Erdoğan (61), 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi Fatma Hanım Erdoğan'dan özür dilemek için çekiciye astığı pankartla iş yerinin önüne gitti. 'Seni üzüp ağlattım, her an inan kendimden nefret ediyorum. Beni affet' yazılı pankartla eşinden özür dileyen Mustafa Erdoğan'ı gören Fatma Hanım Erdoğan ise polisi arayıp, şikayet etti. Polis, uzun uğraşlar sonucu ikna ettiği Mustafa Erdoğan'ı emniyet müdürlüğüne götürdü.

Bucak ilçesinde oturan 21 yıllık evli Fatma Hanım ve Mustafa Erdoğan çifti, bir yıl önce aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Fatma Hanım Erdoğan, eşinden boşanmaya karar verip, dava açtı. Mustafa Erdoğan ise eşinden boşanmak istemedi ve dava sürerken birkaç kez Fatma Hanım Erdoğan'ın oturduğu eve gitti. Bunun üzerine Fatma Hanım Erdoğan'ın şikayetiyle, Mustafa Erdoğan hakkında, evden uzaklaştırma kararı verildi.

Mustafa Erdoğan, barışmak için girişimlerde bulunmaya devam etti. Bugün de 2 çocuk babası Mustafa Erdoğan, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla eşiyle barışmak için Fatma Hanım Erdoğan'ın Oğuzhan Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bijuteri dükkanının önüne çekiciye astığı bir pankartla geldi. Çekicide asılı 'Seni üzüp ağlattım, her an inan kendimden nefret ediyorum. Yalvarırım beni kendinden mahrum bırakma. Binlerce kez özür dilerim. Biricik aşkım seni çok seviyorum. Beni affet' yazılı pankartı dükkanın önüne park eden Mustafa Erdoğan, eline bir buket çiçek alıp, Fatma Hanım Erdoğan'dan dışarı çıkmasını istedi.

Mustafa Erdoğan, eşini iş yerinden çıkarmak için " Aşkım beni affet, özür diliyorum. Çocuklarımız hatırına barışalım, yuvamız yıkılmasın. Bugünün hatırına ne olursun" diye seslendi. Fatma Hanım Erdoğan ise iş yerinden çıkıp, polisi aradı.

'BEN ONA ÇİÇEK GETİRDİM, O İSTERSE BANA KELEPÇE TAKTIRSIN'

Şikayet üzerine olay yerine gelen polis, Mustafa Erdoğan'ın çekiciyle bölgeden gitmesini istedi. Mustafa Erdoğan'ın "Ben ona çiçek getirdim, o isterse bana kelepçe taktırsın. Özrümü kabul edip barışıncaya kadar burada kalacağım" demesi üzerine polis, ikna çalışmalarına başladı. Uzun süre Mustafa Erdoğan ile konuşan polis ekipleri, sonunda ikna etmeyi başardı. Erdoğan, çekiciden inip, elindeki çiçeği eşinin iş yeri önündeki sandalye üzerine bıraktı. Polis aracının yanındaki eşine son kez seslenen Mustafa Erdoğan, "Ne olursun beni affet" dedi.

'BEN EŞİM VE ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞIYORUM'

Tüm mal varlığını, babasından düşen mirasları bile eşinin üstüne devrettiğini, kalacak bir yeri olmadığı için sokaklarda yaşadığını söyleyen Mustafa Erdoğan "Eşimden ve çocuklarımdan ayrılmamak her yere başvurdum. Hiç kimse ilgilenmedi. Son çare 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kendimi affettirmek için pankart açmayı düşündüm. Bundan başka yapacak bir şeyim kalmadı. Ben ömrümü iki çocuğum ve eşime adadım. Ömrümün kalanını da bunlarla geçirmek istiyorum. Bir yıldır barışmak, birleşmek için uğraşıyorum. Bütün varımı yoğumu bunlara döktüm, bu iş yerini emekli maaşı ile ben açtım. Ben onu çok seviyorum, ona evlenirken vermiş olduğum bir söz var, ölünceye kadar hayatımı sana adadım demiştim, hala sözümdeyim ama o beni terk etti" diye konuştu.

Mustafa Erdoğan daha sonra ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.