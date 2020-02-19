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Burdur'da belediyenin imar planına tepki

DHA

BURDUR Belediyesi'nin Bağlar, Hızır İlyas, Menderes ve Bahçelievler mahallelerinde uygulamaya koyduğu imar planı mahalle halkından bazılarının tepkisine neden oldu. Mahallede yaşayan Emine Arar (70), "Evim elimden gidiyor. 50 senelik emeğim gitti" diye gözyaşı döktü. AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, vatandaşın belediyede muhatap bulamadığını söylerken, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz ise uygulamadan yurttaşların çoğunluğunun memnun olduğunu söyledi.

BURDUR Belediyesi'nin Bağlar, Hızır İlyas, Menderes ve Bahçelievler mahallelerinde uygulamaya koyduğu imar planı mahalle halkından bazılarının tepkisine neden oldu. Mahallede yaşayan Emine Arar (70), "Evim elimden gidiyor. 50 senelik emeğim gitti" diye gözyaşı döktü. AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, vatandaşın belediyede muhatap bulamadığını söylerken, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz ise uygulamadan yurttaşların çoğunluğunun memnun olduğunu söyledi.
Burdur Belediyesi, Bağlar, Hızır İlyas, Menderes ve Bahçelievler mahallelerinde İmar Kanunu'nun 18'inci maddesine göre uygulama yaptı. Düzenlemeye tepki gösteren mahalle halkından bazıları ise yapılan uygulamayla kendi arazilerinin ellerinden alındığını veya başka kişilerin ortak edildiğini savunarak, kendi tapulu arazileri için para ödemek zorunda kaldıklarını iddia etti.
'ARAZİM 1700 METREKAREYE DÜŞÜYOR'
Bağlar Mahallesi'nde yaşayan İsmail Kurnaz (72), "1985'ten bu yana burada oturuyorum. 18 uygulamasının düzgün yapılmadığını biliyoruz ve buna karşı çıktık. Yerlerimizi talan ettiler. Üç tarafı cephe olan evimizin yolu yok. Burdur Bağarası komple kan ağlıyor. Benim arazim 2 bin 800 metrekare. 18 uygulamasından sonra 1700 metrekareye düşüyor. Evime, ahırıma girecek yolum yok. Harita mühendisi '57 bin lira getirirseniz düzelir' diyor. Bende de para yok" dedi. Kurnaz'ın eşi Ulviye Kurnaz, "Belediye yol alacaksa alsın, bir şey demiyoruz ama iki parselimizi başkasının üzerine geçirmek olur mu?" diye konuştu.
'BELEDİYE BAŞKANI DERDİMİZİ DİNLEMEDİ'
Mahalleli İsmail Arar (56) da, "4 bin 100 metrekare arazimizden 15 yıl önce yol ve park için terkte bulunduk ve 1500 metrekare arazimiz kaldı. Bizim park diye yaptığımız terklerin üzerinde şimdi yapılan uygulama ile iki tane arsa oldu, başka birilerine verildi. 1500 metrekare arazimizden yüzde 40 daha kesim yapıldı. 1100 metrekareye indi. Ceketimizi aldık çıktık desek olacak. Benden 130 bin lira para istendi. Harita mühendisi bize 'herkese yerinden vereceğim' dediği için şikayette bulunmadık. Biz yüzde 40'ını alacak, kalan yerimiz bize yeter dedik, aldandık. Bizi bu şekilde avuttu. Biz belediyede 15-20 gün muhatap bulamadık. Belki uygulama şekli budur. Ama belediye başkanı bizi toplayıp 'arkadaşım sizin dediğiniz şekilde olmuyor' deyip derdimizi dinlemedi" dedi.
'50 SENELİK EMEĞİM GİTTİ'
İsmail Arar'ın amca çocuklarından Emine Arar ise, evinin bulunduğu arsanın yeni uygulamayla döner kavşak olarak belirlendiğini aktarırken, "Evim elimden gidiyor. Bu yaştan sonra nereye giderim. Kimin yanına sığınırım. 50 yıldır burada oturuyorum. Evim döner kavşağa geliyor diye yıkacaklar. 50 senelik emeğim gitti" diye gözyaşı döktü.
'KÖR CEPHELERDEN, ÇIKMAZ SOKAKLARDAN YER VERDİLER'
İsmail Arar ile aynı adı taşıyan amcasının oğlu İsmail Arar (44), "1983 yılından bu yana bizim olan ana yol kenarındaki arsamızı elimizden alıp bizi arka cephelere attılar. Kör cephelerden, çıkmaz sokaklardan yer verdiler. Hiçbir hak talep edemedik. Kendi arsamızı satın alalım dedik, 600 bin lira para istediler. 'Biz kendi arsamızı parayla satın mı alacağız' dedik. Paramız olmayınca alamadık" dedi.
BAŞKAN ERCENGİZ: YURTTAŞIMIZIN ÇOĞUNLUĞU MEMNUN
Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz de yapılan uygulamadan yurttaşların çoğunluğunun memnun olduğunu savundu. Ercengiz, şunları söyledi:
"18 uygulaması aslında 2012 Revizyon İmar Plânında, Bağlar Mahallesi'nde yapılan yeni imar adalarının, yeni imar oluşumlarının çözümlenmesi. Tabii 18 uygulamaları Türkiye'nin her yerinde sancılı olduğu gibi Burdur'da da vatandaşımızın bir kısmının mağdur edildiği iddiasıyla biraz sesini yükselttiği, haklı olanların haklılığının değerlendirildiği, yasal süreçlerin, itiraz süreçlerinin değerlendirildiği, askı süreci içerisinde belediyemize müracaat eden yurttaşlarımızın itirazlarının değerlendirildiği, yapılması gerekenin yapıldığı bir süreç. Açıkçası 18 uygulamasında 700'ün üzerindeki parselde yapılan uygulamanın yurttaşımızın çoğunluğu memnun. Sadece ciddi anlamda haklı olarak mağdur edilenlerin olabileceği gibi, siyaseten bu işi farklı bir noktaya getirip buradan vatandaşın mağdur edildiği algısını yaratıp bir siyasi rant devşirilmesi söz konusu olabilir. Bizim önceliğimiz vatandaşımızın mağdur edilmemesi. Vatandaşımızın ciddi anlamda hak ve hukukunun korunması, çabamız bu yönde. Zaten tek ayaklı bir sonuç değil. Yapılan harita önce belediyenin onayı, sonra kadastro onayı en sonda da tapu onayı ile biten bir süreç. Vatandaşımızın itirazı, idari yargı da dahil olmak üzere her noktada değerlendirilebilir."
'VATANDAŞIMIZIN HER TÜRLÜ İTİRAZINI DEĞERLENDİRİYORUZ'
Bu konuyla ilgili kendisi ve belediye çalışanlarının doğrudan ilgilendirilmesinin kabul edilemez olduğunu aktaran Başkan Ercengiz, şöyle dedi:
"Çünkü yaptığımız işin Burdur'un geleceğini şekillendiren, sadece oradaki 721 hak sahibi değil yeni yapılacak okulların, hastanelerin, açılacak yolların, yeni imar adalarının yeni bir mahalle olarak düzenlenmesinde ve bu mahallenin vatandaşımızın arazilerinin daha değerli olabilmesinde yapılan bir yöntem. Bu Türkiye'nin her yerinde uygulanan ve en son 12 Temmuz 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ortaklık payının yüzde 45'e kadar çıkartıldığı bir yöntem. Vatandaşımız bunun nimetlerini, güzelliklerini önümüzdeki birkaç yıl içerisinde görecektir. Şu anda kafası karışık olabilir ama belediyemizde açtığımız bir itiraz masası ile vatandaşımızın her türlü itirazını değerlendiriyoruz."
AK PARTİ İL BAŞKANI MENGİ: VATANDAŞ BELEDİYEDE MUHATAP BULAMIYOR
AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, yaklaşık bir yılı aşkın süredir Burdur Belediyesi'nin Bağlar, Hızır İlyas, Menderes ve Bahçelievler mahallelerinin bir kısmını kapsayacak şekilde 18 uygulaması yaptığını kaydetti. Uygulama şeklinde sıkıntılar olduğuna vurgu yapan İl Başkanı Volkan Mengi, "Normalde 18 uygulaması şehrin önünü açan, imar plânının uygulanmasını tam anlamıyla sağlayan İmar Kanunu'nun getirdiği haklardır. Biz AK Parti teşkilatı olarak 18 uygulamasının tüm Türkiye'de olduğu gibi Burdur'umuzda da sağlıklı bir şekilde yapılmasını temenni ve arzu ediyoruz ama gördüğümüz kadarıyla vatandaş belediyeyle olan iletişiminde büyük sıkıntılar yaşıyor ve sorunlarını, dertlerini, mağduriyetini anlatacak bir kapı, bir masa bulamadı, bulamıyor. Vatandaş dertlerini bizlere, diğer siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine anlatıyor. Biz belediyemize ara ara seslendik. 18 mağdurlarının bir an önce dinlenmesi, taleplerinin, şikayetlerinin alınması, değerlendirilmesi, gerekirse kendi içinde topyekun bir çalışma yapmasını arzuladık ama maalesef Burdur Belediyesi özel bir harita mühendisiyle anlaşması sebebiyle vatandaşı bu kişiye yönlendiriyor. Tabii burada haritacı ile vatandaşı karşı karşıya getirmek biraz talihsizlik ve sıkıntılar yaratıyor. Tabii ki Burdur Belediyesi dışarıdaki harita mühendislerine parça parça 18 uygulaması yaptırabilir ama bin, 2 bin kişiyi ilgilendiren bir 18 uygulamasını tek bir harita mühendisine yaptırıp, vatandaşı onunla muhatap ettirmesi en büyük sıkıntıya sebep olan nedendir."
'BELEDİYE YÖNETİMİ KULAKLARINI TIKADI'
18 uygulamasının şehrin önünü açan, imarda parselleri ortaya çıkaran, kamuya ait arazileri ortaya çıkaran bir uygulama olduğunu kaydeden Mengi, şunları söyledi:
"Biz bunun arkasındayız ama iki nedenle sıkıntılar yaşanıyor. Birincisi 1987 imar planından kalan planın kesinleşmesi. Halbuki 18 uygulamasından önce defalarca mecliste tartışılmasına rağmen şehrin yeni bir imar revizyon planıyla artık 18 uygulaması yapılması gerektiğini söylemiştik ama maalesef belediye yönetimi kulaklarını buna tıkadı ve yeni bir imar planına değil de 1987'den kalan imar planını şu anda 18 uygulamasıyla kesinleştiriyor. Aslında birçok şeye ihtiyacımız var. Şehrin yollarının büyümesine ihtiyacı var, şehrin yeni caddeler kazanmasına ihtiyacı var. Bunu yeni bir imar revizyon planı ile karşılayabilirdik ama artık bunu belediye yönetimi resmen tarihe gömüyor ve 1987 imar planı artık kesinleşiyor. İkinci nedenimiz de 18 uygulamasında mağdur kimsenin olmamasıydı ve bunun için belediye yönetiminin vatandaşı tek tek dinlemesi gerekiyordu. Dinlememesi ve mağdurları harita mühendisiyle karşı karşıya, yan yana getirmesi en büyük sıkıntıya sebep oldu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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