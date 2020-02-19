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Burdurlu iş adamlarından eğitime destek

İHA

– Burdur'da valilik öncülüğünde başlatılan "Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi" kapsamında yenilikçi sınıf ortamlarının yapımı için 9 iş adamının katılımıyla protokol imzalandı.

Burdurlu iş adamlarından eğitime destek

– Burdur'da valilik öncülüğünde başlatılan "Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi" kapsamında yenilikçi sınıf ortamlarının yapımı için 9 iş adamının katılımıyla protokol imzalandı.
Burdur Valisi Hasan Şıldak, 2020 yılını Burdur’da ‘eğitim öncelikli yıl’ ilan ederek, "Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP)" başlattı. Proje kapsamında meslek odaları ve iş adamlarıyla bir araya gelinen toplantıda, yenilikçi sınıf ortamlarının yapımı için protokol imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Şıldak, hayırsever iş adamlarının desteği ile ilde okullardaki yenilikçi sınıfların, tasarım, beceri atölyelerinin sayılarını arttırmaya çalıştıklarını söyledi. Uygulamanın okullardaki öğrencilerin ve öğretmenlerin motivasyonunu arttırdığına işaret eden Şıldak, sınıfların öğrenme modelini geliştirdiğini belirtti.

“Öğrenme coşkusunu yükseltiyor”
Vali Şıldak, yenilikçi sınıfların oluşturulmasının eğitime bir ivme kazandırdığını belirterek şöyle konuştu:
“Yenilikçi sınıflar okullardaki atmosferi, öğrenme coşkusunu yükseltiyor. Bundan dolayı bu yıl bir hedef koyduk. BİGEP projemiz kapsamında inşallah eğitim dönemi sonuna kadar yapacağımız yenilikçi sınıf sayısını 50 olarak hedefliyoruz. İlk önce kent merkezinde 15 tasarım ve beceri atölyemizi bir protokole bağlamıştık. Bugün de inşallah 11 sınıfımızı tasarım beceri atölyesi olarak donatmış olacağız. Kampanyanın 3’üncü etabı ise diğer 9 ilçemizi kapsayacak. Hem protokollerle hem de bireysel katkılarla inşallah 50 tasarım ve beceri atölyesine ulaşmış olacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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