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Sahte para ile alışveriş yapan şahıs serbest bırakıldı

İHA

Burdur'da sahte parayla alışveriş yaparken yakalanan şahsın ikametinde de sahte para ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

Sahte para ile alışveriş yapan şahıs serbest bırakıldı

Burdur'da sahte parayla alışveriş yaparken yakalanan şahsın ikametinde de sahte para ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir giyim mağazasından 3 adet sahte 100 TL para ile alışveriş yapıldığı ihbarı aldı. Yapılan ihbar üzerine emniyet güçleri harekete geçerek mağaza içerisinde H.B. isimli şahsı yakaladı. Şahsın ikametinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 adet sahte 100 TL para, faturasız kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 37 adet fişek ele geçirildi. H.B. hakkında parada sahtecilik suçundan adli tahkikat yürütüldü, ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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