Taksiciden örnek davranış Vatani görevini yapan askerin takside unuttuğu çantayı teslim etti

Burdur’da taksicilik yapan Recep Baş, bir askerin araçta unuttuğu çantayı kendisine ulaşıp teslim etti.

Taksicilik yapan Recep Baş, geçtiğimiz günlerde aracına binen Burdur 58. Piyade Alay Komutanlığında vatani görevini tamamlayan Mehmet Avcı indikten sonra çantasını araçta unuttuğunu fark etti. Yolcuyu bıraktığı yerde bulamayan Baş, taksi durağına geri döndü. 153'ü arayarak bilgi veren Baş, daha sonra çantayı Zabıta Müdürlüğüne teslim etti. Çantanın içinde bulunan bilgilerden yola çıkan görevliler, sahibine ulaştı. Zabıta Müdürlüğüne gelerek çantasını teslim alan Mehmet Avcı, “Örnek bir davranışta bulunarak bana ulaşıp çantayı teslim ettiler. Taksici abimize ve zabıta personeline teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.