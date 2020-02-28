Liseli genç kız, bıçağı karnına saplayarak intihara kalkıştı

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, lise öğrencisi M.Ç. (17), göl kenarında bıçağı karnına saplayarak intihara kalkıştı. Yaralanan genç kız, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğlen saatlerinde, Burdur Gölü Sahili'nde meydana geldi. Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi M.Ç. adlı genç kız, sahilde, yanındaki bıçağı karnına saplayarak intihara kalkıştı. Kanlar içinde kalan M.Ç.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.Ç., Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildiDHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-02-28 16:58:44



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