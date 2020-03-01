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Habertürk
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Burdur'da göçmenler otogara akın ediyor

DHA


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)TÜRKİYE'nin göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki kararının ardından Burdur'da yaşayan çok sayıda göçmen, aileleriyle sınır kentlerine gitmek için şehirlerarası otobüs terminaline geldi.
Burdur'da ağırlıkla Afganistan uyruklu göçmenler yurt dışına gidebilmek için eşyaları ile Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldi. Burdur'dan Edirne'ye otobüs seferi olmayınca göçmenler önce İstanbul'a oradan da Edirne üzerinden Yunanistan'a ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.
Göçmenlerin sabah erken saatlerde başlayan umuda yolculuğu gece de devam etti. Burdur'dan iki günde 100'e yakın göçmenin İstanbul'a gittiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-03-01 11:45:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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