Eşini arayıp intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eşini arayıp intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdi

DHA


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da eşini arayıp, intihar edeceğini söyleyen N.Ö. (29) için polis harekete geçti. Eşiyle cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptırarak yeri belirlenen N.Ö., bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Aşırı alkollü olduğu belirlenen N.Ö., hastaneye kaldırıldı.
Burdur Devlet Hastanesi acil servisinde bulunan hastane polisinin yanına dün saat 20.00 sıralarında giden bir kadın, eşi N.Ö.'nün kendisini aradığını ve intihar edeceğini söylediğini bildirdi. Kadının, N.Ö. ile sürekli diyalogda kalmasını sağlayan hastane polisi, durumu haber merkezine bildirdi.
Eşiyle görüntülü konuşma yaptırılan N.Ö.'nün Necatibey Mahallesi'ndeki ormanlık alana yakın dere yatağında olduğu belirlendi. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. N.Ö. elindeki jiletle polisleri kendisinden uzaklaştırmak istedi. Polisler, bir anlık dalgınlığından yararlandığı N.Ö.'ye müdahale ederek, elindeki jileti aldı. Polise direnen N.Ö., kelepçelenerek gözaltına alındı.
Aşırı alkollü olduğu tespit edilen N.Ö., muayene için Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-03-02 11:36:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'daki STK'lardan İdlib'deki saldırıya tepki
YEREL HABERLER Burdur'daki STK'lardan İdlib'deki saldırıya tepki
Suçüstü sırasında 2 polisi yaralayan sanığa 7 yıl 10 ay hapis
YEREL HABERLER Suçüstü sırasında 2 polisi yaralayan sanığa 7 yıl 10 ...
(Görüntülü) Burdur'da göçmenler otogara akın ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Burdur'da göçmenler otogara akın ediyor
Burdur'da göçmenler otogara akın ediyor
YEREL HABERLER Burdur'da göçmenler otogara akın ediyor
Liseli genç karnına bıçak sapladı
YEREL HABERLER Liseli genç karnına bıçak sapladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X