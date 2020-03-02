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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Burdur'daki STK'lardan İdlib'deki saldırıya tepki

DHA


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da STK'lar adına  İdlib'deki saldırıya tepki için ortak basın açıklaması yapan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, "Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz, birlikteyiz" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 81 ilde aynı anda yapılan basın açıklaması, BUTSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 'Bahar Kalkanı' harekatına destek amacıyla yapılan basın açıklamasına BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Meclis Başkanı Ömer Çeliker, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu ile Burdur'daki STK'ların başkanları katıldı. Katılanlar adına basın açıklamasını okuyan Yusuf Keyik, "Şu an 81 ilde Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Bizler her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz" dedi.
'DÜNYA SESSİZ KALDI'
Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerin ruhlarının şad olmasını dileyen Yusuf Keyik, "Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı, hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor" diye konuştu.
'BAHAR KALKANI HAREKATIYLA DA BU BEDELİ ÖDEMEYE BAŞLAMIŞLARDIR'
Rejim güçlerinin yapılan anlaşmalara uymayarak Türk askerlerini kalleşçe pusuya düşürdüklerini vurgulayan Yusuf Keyik, şöyle devam etti:
"Bu saldırı asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarih ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbet de acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı harekatıyla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki; biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."
Yusuf Keyik ve basın açıklamasına katılan STK başkanları, daha sonra Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-03-02 12:11:04

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