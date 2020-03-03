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(Görüntülü) İdlib şehitleri için dua ve Türk bayraklı yürüyüş

DHA

BURDUR'da Ulu Camii'de kılınan sabah namazının ardından İdlib şehitleri için Türk bayraklı yürüyüş yapıldı.

(Görüntülü) İdlib şehitleri için dua ve Türk bayraklı yürüyüş

BURDUR'da Ulu Camii'de kılınan sabah namazının ardından İdlib şehitleri için Türk bayraklı yürüyüş yapıldı.
İdlib şehitleri için sabah namazında Ulu Camii'de Fetih suresi okundu ve İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua edildi. Programa Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, siyasi parti il başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Camideki programın ardından grup ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Enver Türkmen dua etti ve katılanlara çorba ikram edildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur
2020-03-03 11:52:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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