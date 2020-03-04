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Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

DHA

Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı


Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) BURDUR'un Bucak ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, IspartaAntalya yolunda meydana geldi. Murat Sağlık'ın (28) kullandığı 15 AAT 796 plakalı otomobille karşı yönden gelen Abdullah Samur (22) yönetimindeki 07 EH 276 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte kamyonette bulunan Gökhan Akyüz (30), Vedat Akyıldız (24) ve Şenol Erdem (41) yaralandı. Kazanın ardından ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Sağlık durumu kritik olan Şenol Erdem, Bucak Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2020-03-04 09:55:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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