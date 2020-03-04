Burdur'da ATM'den kayınvalidesinin emekli maaşını çeken adam kapkaç kurbanı oldu. Parayı çektikten sonra yanına yaklaşan ve "Isparta'ya nasıl giderim" diyen suça sürüklenen çocuk, adamın elindeki parayı alıp kayıplara karıştı.

Olay, Burdur Merkez Deprem Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ATM'den kayınvalidesinin maaşını çeken 65 yaşındaki Osman Zorlu, kapkaça uğradı. Zorlu'nun yanına gelen 15 yaşındaki M.D., "Isparta'ya nasıl giderim" diyerek oyaladığı adamın elinden bin 740 TL'yi alıp kaçtı. Olay sonrasında kısa sürede eşkali belirlenen M.D gözaltına alınırken, çaldığı para da üzerinden çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şube Müdürlüğüne getirilen M.D. işlemlerinin ardından Burdur Adliyesine sevk edildi. M.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayı anlatan Osman Zorlu, “Bin 740 TL tutarındaki maaşı çektim. Tam evime giderken beni takip eden kişi lafa tutarak 'Isparta’ya nasıl gidebilirim' diye sordu. Yeni çektiğim parayı elimden alıp kaçtı. Emniyette gelerek şikayetçi oldum “ dedi.

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