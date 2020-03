Ölüme terk edilen gebe ata sezaryen yapıldı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ANTALYA'da yol kenarında ölüme terk edilen 'Pavani' adlı gebe ata sezaryen yapıldı. Yavrusu ölü doğan at tedavi ettirilmek üzere Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, atın yoğun bir tedavi dönemi geçireceğini söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde önceki gün yol kenarında ölmek üzere bir at görenler hayvan severlerden yardın istedi. Kısa sürede atın yanına giden gönüllüler, dişi atın sırtında büyükçe bir eyer yarası bulunduğunu tespit etti. Hayvanseverler arasında bulunan bir veteriner hekimin muayenesi sonucu atın en az 3 gündür aç ve susuz yol kenarında yattığı anlaşıldı. Hemen harekete geçen hayvanseverler atı önce Antalya Hayvanat Bahçesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrollerde gebe olduğu tespit edilen at, tedavisi için veteriner eşliğinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'ne getirildi.

Atın durumunu görmek için Burdur'a gelen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, atın ihtiyacı olan ilaçları aldıklarını, hayvana dün akşam saatlerinde sezaryen yapıldığını ve yavrunun ölü doğduğunu, kendisinin ise iyi olduğunu belirtti. Yanık ayrıca, atın 15 gün yoğun bir tedavi dönemi geçireceğini kaydetti.

Mesut MADAN

