Bylock kullanıcısı FETÖ şüphelisi Burdur'da yakalandı

Bylock kullanıcısı FETÖ şüphelisi kadın, Burdur'un Bucak ilçesinde yakalandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan bylock kullanıcısı M.T. isimli kadın, Bucak ilçesinde gözaltına alındı. M.T., dosyasının takip edildiği Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
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