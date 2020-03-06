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Halk otobüsünün motoru seyir halindeyken alev aldı

DHA

Halk otobüsünün motoru seyir halindeyken alev aldı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, halk otobüsünün motoru seyir halindeyken alev aldı. Çoğunlukla öğrencilerin bulunduğu otobüs tahliye edilirken, alevler sürücü ve çevredekiler tarafından söndürüldü.
Olay, saat 16.00 sıralarında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerleşkesinde meydana geldi. Burdur şehir merkezinden aldığı üniversite öğrencilerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl yerleşkesine götüren Murat Şen yönetimindeki 15 M 0003 plakalı halk otobüsünün motor kısmı  kampüse girdiği sırada alev aldı. Motor kısmından duman yükseldiğini gören otobüs şoförü Şen hemen kapıları açarak öğrencileri tahliye etti. Yangına ilk müdahaleyi yapan Şen, çevredekilerin de yardımıyla alevleri söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.
Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-03-06 20:50:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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