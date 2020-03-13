Burdur´da koronavirüs tatili sonrası otogarda yoğunluk

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta süreyla tatil edilmesinin ardından öğrenciler, otogara akın etti.

Tüm yurtta olduğu gibi tatil kararı sonrası Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler de evlerine gidebilmek için Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Bilet bulanlar evlerine giderken, bulamayanlar ise sonraki günlerde tekrardan otogarın yolunu tutacaklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-03-12 23:40:04



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