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Burdur otogarında dezenfekte çalışması

İHA

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek için otogara akın eden öğrencileri sağlıklarına dikkat etmesi konusunda uyardı.

Burdur otogarında dezenfekte çalışması

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek için otogara akın eden öğrencileri sağlıklarına dikkat etmesi konusunda uyardı.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların tatil edilmesiyle birlikte otogarlara akın eden sevgili gençler; istemeden, varsa virüsün kendinize bulaşmasına neden olabilirsiniz. Bilet almak için internet üzerinden satış seçeceğini tercih etmeniz daha uygun olacaktır. Sağ salim ailelerinize kavuşmanız dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Otogarda uzun kuyruklar oluştu
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri, memleketlerine gitmek için Burdur Otogarı’nda uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle üniversite öğrencileri Burdur Otogarına adeta akın etti. Kararı duyan öğrencilerin büyük çoğunluğu soluğu otogardaki otobüs firmaları gişeleri önünde alırken, birçok firmanın internet sitesinde de yine bilet yoğunluğu yaşandı. Otobüs firmaları çalışanları ise ani gelen tatil kararının ardından öğrencilerin bilet taleplerine cevap verebilmek için büyük çaba sarf etti.

İlaçlama yapıldı
Otobüs terminalinde yaşanan yoğunluğun hemen ardından Başkan Ercengiz’in talimatı ile şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfeksiyon için ilaçlama yapıldı. Tedbirleri arttırdıklarını ifade eden Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, “Bizler toplumu yönetenler olarak, topluma yön vermemiz gerekir. Vatandaşlarımızın sağlığı için tedbirlerimizi arttırarak üstümüze düşen ne varsa yapmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda kendi sağlıkları için kişisel tedbirlerini almalarını, uyarıları dikkate almalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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