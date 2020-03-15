TOKİ'den Salda Gölü açıklaması: Gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TOKİ'den Salda Gölü açıklaması: Gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak

DHA

TOKİ'den Salda Gölü açıklaması: Gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yapılan açıklamada, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medyada asılsız iddialar yer aldığı belirtilerek, "'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak" denildi.
TOKİ, Salda Gölü'nde yapımına başlanan çevre düzenlemesiyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara yanıt verdi. 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak nitelendirilen doğa harikası Salda Gölü ile ilgili asılsız ve gerçeklikle bağdaşmayan iddialar ortaya atıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Söz konusu iddialar sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapılıp 'Salda Gölü'nde yapımına başlanan çevre düzenlemesinde yapılaşma ve betonlaşmanın olduğu' iddia edilmektedir. Sosyal medyada yer alan görüntüler Salda Gölü çevre düzenlemesi çalışmalarına ait değildir. Salda Gölü´nün korunması, doğal güzelliklerinin muhafaza edilmesi için projemizi başlattık. Projemizle Salda Gölü'nün doğal güzelliğini koruyup çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Salda Gölü'nü daha kullanışlı hale getirmek, yoğun ziyaretçi baskısının alan üzerinde oluşturduğu tahribatı azaltmak ve ziyarete gelen vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla çevre düzenlemesi yapım çalışmalarına başlanmıştır. Salda Gölü'nü korumak, doğal yapısının bozulmasını engellemek için bu projeyi başlattık. Donatılar Salda Gölü kumsalına yaklaşık 500 metre mesafede yer almaktadır. Projemizde günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatılar bulunacak. Böylelikle günübirlik kullanımdaki kirlilik önlenerek ve doğal doku korunarak 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak. Salda Gölü Çevre Düzenlemesi Projesi'nde söz konusu durum bu şekildeyken, sosyal medyada iddiasız şekilde paylaşım yapanların gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiği aşikârdır. Kamuoyunun, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri, önemle duyurulur."DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-03-15 17:20:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Salda Gölü'ndeki yapılaşma iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER TOKİ'den Salda Gölü'ndeki yapılaşma iddialarına ...
(Görüntülü) Burdur'da koronavirüs tedbirleri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Burdur'da koronavirüs tedbirleri
Burdur'da maske ve dezenfektanlarda fahiş fiyat baskını
YEREL HABERLER Burdur'da maske ve dezenfektanlarda fahiş fiyat ...
(Görüntülü) Bucak'ta koronavirüse karşı ilaçlama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bucak'ta koronavirüse karşı ilaçlama
(Görüntülü) Burdur'da ileri sürüş teknikleri eğitimi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Burdur'da ileri sürüş teknikleri eğitimi
Burdur otogarında dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Burdur otogarında dezenfekte çalışması
Kazada ölen üniversiteli İrem Su için helva dağıtıldı
YEREL HABERLER Kazada ölen üniversiteli İrem Su için helva dağıtıldı
(Görüntülü) İrem Su için helva dağıtıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İrem Su için helva dağıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X