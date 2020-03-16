Burdur Valiliğinden Korona virüsle mücadele çalışmaları Yemin, anma, mezuniyet gibi törenler ile hizmet içi eğitim, seminer, anma ve kutlama programları gibi bütün toplu faaliyetler iptal edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Burdur Valiliğinden Korona virüsle mücadele çalışmaları Yemin, anma, mezuniyet gibi törenler ile hizmet içi eğitim, seminer, anma ve kutlama programları gibi bütün toplu faaliyetler iptal edildi

İHA

Korona virüs kapsamında Burdur Valisi Hasan Şıldak başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların yöneticilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda çalışmalar ve tedbirlerin planlaması ve koordinasyonu değerlendirildi.

Burdur Valiliğinden Korona virüsle mücadele çalışmaları Yemin, anma, mezuniyet gibi törenler ile hizmet içi eğitim, seminer, anma ve kutlama programları gibi bütün toplu faaliyetler iptal edildi

Korona virüs kapsamında Burdur Valisi Hasan Şıldak başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların yöneticilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda çalışmalar ve tedbirlerin planlaması ve koordinasyonu değerlendirildi.

Tüm etkinlikler iptal edildi
Tedbirler kapsamında ikinci bir duyuruya kadar, yemin, anma, mezuniyet gibi törenler ile hizmet içi eğitim, seminer, anma ve kutlama programları gibi bütün toplu faaliyetler iptal edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Her Salı günü gerçekleştirilen Halk Günü ve Muhtar Toplantısı uygulaması durdurulmuştur. Valiliğimiz tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ilçe ve köy ziyaret programları ertelenmiştir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştur" denildi.

Vatandaşlar bilgilendirilecek
Koronavirüs salgınına karşı olumlu sonuçlar elde edilmesi için vatandaşların doğru şekilde bilgilendirilmesi de planlandı. Bu kapsamda, billboardlar ve raketlere bilgilendirici afişlerin yerleştirildi, kamu kuruluşlarının bina girişlerine bilgilendirme fişleri konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Salda Gölü açıklaması: Gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak
YEREL HABERLER TOKİ'den Salda Gölü açıklaması: Gelecek nesillere ...
TOKİ'den Salda Gölü'ndeki yapılaşma iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER TOKİ'den Salda Gölü'ndeki yapılaşma iddialarına ...
(Görüntülü) Burdur'da koronavirüs tedbirleri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Burdur'da koronavirüs tedbirleri
Burdur'da maske ve dezenfektanlarda fahiş fiyat baskını
YEREL HABERLER Burdur'da maske ve dezenfektanlarda fahiş fiyat ...
(Görüntülü) Bucak'ta koronavirüse karşı ilaçlama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bucak'ta koronavirüse karşı ilaçlama
(Görüntülü) Burdur'da ileri sürüş teknikleri eğitimi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Burdur'da ileri sürüş teknikleri eğitimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X