Burdur'da Korona virüs önlemleri alınıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Burdur'da Korona virüs önlemleri alınıyor

İHA

Burdur'da Korona virüs önlemleri alınıyor

Burdur'da tüm ortak kullanım alanları, askeri birlikler ve güvenlik birimleri gibi alanlarda dezenfekte çalışması başlatıldı. 20 kişilik ilaçlama ekibi görev başına geçti.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, haftanın ilk günü başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile Korona virüs salgınına karşı mevcut durum ve alınması gereken önlemlerle ilgili toplantı gerçekleştirdi.
Öncelikli olarak camilerde, otogar ve halk otobüslerinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon işlemlerinin ardından hastalığın yayılmasına karşı toplu yaşamın en çok etkilenebileceği mekanlar, alanlar, günlük kullanılan araç ve gereçler belirlenerek çalışmaların hızlandırılacağı belirtildi. Servis araçları ve taksiler, Salı Pazarı ve hal tesisi, hizmet binaları, hayvan pazarı, Burdur Belediyesi Serenler Oteli, restoran ve tesisleri, çöp konteynırları, gasilhane, belediye huzurevi, cami ve kuran kursları , kurs mekanları, parklar, oyun bahçeleri, banklar, belediye araç ve makineleri, otobüs durakları öncelikli olarak belirlenerek, dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

20 ilaçlama personeli
Bunun dışında Kamu Kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak askeri birlik, güvenlik kurumları, yetiştirme yurtları, öğrenci yurtları, tüm eğitim kurumları, kreş ve ana okulları, diğer kuruluşlar ile talepte bulunulması halinde bankalar, noterler, kahvehane ve kıraathaneler, kafeler, restoran ve benzeri gibi birçok kullanılan ortamlarda gerekli dezenfeksiyon çalışması yapılacak. Bu amaçla 20 ilaçlama personeli ve günlük programlara göre 20 aktif 4 yedek 16 araç veya el tipi toplam 40 ilaç pompası alımı yapılarak aktif hale getirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Bucak'ta koronavirüs dezenfektesi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bucak'ta koronavirüs dezenfektesi
Burdur Valiliğinden Korona virüsle mücadele çalışmaları Yemin, anma, mezuniyet gibi törenler ile hizmet içi eğitim, seminer, anma ve kutlama programları gibi bütün toplu faaliyetler iptal edildi
YEREL HABERLER Burdur Valiliğinden Korona virüsle mücadele ...
TOKİ'den Salda Gölü açıklaması: Gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak
YEREL HABERLER TOKİ'den Salda Gölü açıklaması: Gelecek nesillere ...
TOKİ'den Salda Gölü'ndeki yapılaşma iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER TOKİ'den Salda Gölü'ndeki yapılaşma iddialarına ...
(Görüntülü) Burdur'da koronavirüs tedbirleri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Burdur'da koronavirüs tedbirleri
Burdur'da maske ve dezenfektanlarda fahiş fiyat baskını
YEREL HABERLER Burdur'da maske ve dezenfektanlarda fahiş fiyat ...
(Görüntülü) Bucak'ta koronavirüse karşı ilaçlama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bucak'ta koronavirüse karşı ilaçlama
(Görüntülü) Burdur'da ileri sürüş teknikleri eğitimi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Burdur'da ileri sürüş teknikleri eğitimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X