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Pazar esnafının kolonyalı koronavirüs önlemi

DHA

Pazar esnafının kolonyalı koronavirüs önlemi


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, kurulan halk pazarında koronavirüs salgını nedeniyle hem tezgah açan esnaf hem de alışverişe çıkan vatandaş sayısında azalma gözlendi. Kimi esnaf limonunu 'virüs savar' diye pazarlarken, pazarcı Mustafa Gürcan ise müşterilerine kolonya tutarak, virüse karşı önlem aldı.
Burdur'da 'Uzay Çatı' adı verilen kapalı alanda salı günleri kurulan halk pazarı, koronavirüs salgını nedeniyle önceki haftalara oranla boşaldı. Kimi esnafın tezgah açmadığı pazara gelen vatandaş sayısında da azalma gözlendi. Tezgah açan esnaf ve pazara gelen vatandaşların bazıları koronavirüs salgınına karşı kendi çaplarında önlem aldı. Kimi vatandaş maske takarak alışveriş yaparken, kimi esnaf da hem hijyeni hem de salgını düşünerek eldiven takıp satış yaptı. Bazı esnaf ise koronavirüse karşı tezgahında kolonyayı hazır bekletti. Müşterilerinin yanı sıra pazarı gezen vatandaşa da kolonya tutan esnaf, kendilerince koronavirüs önlemi aldı.
'KORONAVİRÜSE KARŞI BÜTÜN ÖNLEMLERİ ALDIK'
Pazar yerindeki sergisinde müşterilerini kolonyayla karşılayan Mustafa Gürcan, "Koronavirüse karşı bütün önlemelerimizi aldık. Müşterilerimize kolonya veriyoruz. Hastalık, pazarı çok etkiledi. Fiyatlar düşük ama halk tedirgin. Durgunluk var. 10 yıldır pazarcılık yapıyorum. En boş pazar bugün" dedi.
'BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIM'
Kentte 45 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Mehmet Yılmaz, "Bu hafta pazar zayıf. Halkta tedirginlik var. Gelmedi. Bazı esnaf da sergi açmadı. Ben bu kadar yıldır pazarcılık yapıyorum böyle bir şeyle karşılaşmadım" diye konuştu. Tezgahında sattığı limonlar için 'virüs savar' diyen pazarcı esnafı Çağdaş Öney, "Geçen haftaya nazaran bu hafta pazar yarı yarıya düştü. Halk tedirgin. Kimse evinden çıkmıyor" dedi. Esnaf Erol Akdemir, "Hastalıktan vatandaş bayağı etkilendi" diye konuştu.
Züleyha Örnek isimli satıcı da "Bu hafta pazar, hastalık nedeniyle çok durgun. Kimse almıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-03-17 15:27:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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