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Aç kalan yaban hayvanları fotokapana takıldı

DHA

Aç kalan yaban hayvanları fotokapana takıldı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)DOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur Bölge Müdürlüğü'nün zorlu kış şartlarında aç kalmamaları için yemlediği yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerince, ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının türüne göre yonca, saman, sebze, meyve, arpa, buğday gibi yemler araziye bırakıldı. Aralık, ocak ve şubat aylarında Burdur, Isparta ve Antalya illerinde özellikle büyük memeli yaban hayvanları başta olmak üzere yemleme çalışması yapıldı. Yemleme yapılan bölgelere yerleştirilen fotokapanlar yem yemeye gelen hayvanları da görüntüledi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-03-17 17:45:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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