Aç kalan yaban hayvanları fotokapana takıldı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)DOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur Bölge Müdürlüğü'nün zorlu kış şartlarında aç kalmamaları için yemlediği yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerince, ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının türüne göre yonca, saman, sebze, meyve, arpa, buğday gibi yemler araziye bırakıldı. Aralık, ocak ve şubat aylarında Burdur, Isparta ve Antalya illerinde özellikle büyük memeli yaban hayvanları başta olmak üzere yemleme çalışması yapıldı. Yemleme yapılan bölgelere yerleştirilen fotokapanlar yem yemeye gelen hayvanları da görüntüledi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-03-17 17:45:33



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