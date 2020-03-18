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Koronavirüse karşı tıbbi aromatik bitkiler

DHA

Koronavirüse karşı tıbbi aromatik bitkiler


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'daki Lisinia Doğa Proje alanı sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, koronavirüse karşı tıbbi aromatik bitkilerin etkili olabileceğini söyledi. Virüslere karşı lavanta, kekik ve adaçayının etkili olduğunu ileri süren Sarıca, "Olay sadece kolonya kullanmakta değil, lavanta suyu ya da lavanta yağını bir su bardağının içine koyup odaya koyduğunuzda ortam virüslerini de aynı zamanda öldürmüş oluyorsunuz. Diğer taraftan günlük olarak demleyip, içeceğiniz ada çayı, kekik veya lavanta çayı sizleri aynı zamanda bakteri ve virüslerden koruyacaktır" dedi.
Lisinia Doğa Projesi Sorumlusu Öztürk Sarıca, koronavirüse karşı tıbbi aromatik bitkilerin etkili olabileceğini dile getirdi. Sarıca, "Özellikle son günlerde hızlı bir şekilde yaygınlaşan koronavirüs konusunda tüm dünyada ülkeler hızlı bir şekilde tedbirlerini almakta. Ülkemizde de kalabalık ortamlardan uzak durulması, toplu halde yapılan pek çok şeyin ertelenmesi, okulların tatil edilmesi gibi önlemler alındı. İnsanlar birbirleriyle ne kadar az bir arada olursa, hastalıklardan o kadar uzak olacaklardır. Gribe yakalanmış insanların topluma çok fazla girmemesi, insanların toplu olarak yaşadıkları yerlerde hastalanmış insanların bulunmamaya özen göstermesi ve insanların mümkün oldukça kalabalıklardan uzak durması, kendini koruma anlamında tedbir olacaktır" dedi.
'CİDDİ ANLAMDA KULLANIMLARI ARTTI'
Tüm dünyada tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda ciddi bir kullanım alanı oluştuğunu aktaran Öztürk Sarıca, "Türkiye'de çok fazla miktarda yetiştirilen kekik, adaçayı ve lavantanın uçucu yağlarının özellikle virüsler, bakteriler ve monitörler üzerinde yıllardan beri bilinen etkileri, bunların ürünlerinin dahilen olsun, sprey yoluyla, kolonya yoluyla veya uçucu yağları son günlerde önemli bir oranda kullanılıyor. Kekik yağının içindeki karvakrol, timol ve özellikle metil grubu içeren uçucu yağlar, metil gruplarının virüs, mantar ve bakteriler üzerindeki olağanüstü etkileri nedeniyle tıbbi ve aromatik bitkilerin ciddi anlamda kullanımları arttı. Tabii ki lavanta kolonyası kullandığınızda sadece alkolün etkisinden faydalanmış olmuyorsunuz. Lavanta uçucu yağının mikroplar üzerindeki öldürücü etkisinden de faydalanmış oluyorsunuz" diye konuştu.
'KORONOVİRÜSTEN KORUYACAKTIR'
Son yıllarda tüm dünyada ve Türkiye'de tıbbi aromatik bitkilerden yapılan kolonyaların çok fazla kullanılmaya başlandığına işaret eden Öztürk Sarıca, şöyle konuştu:
"Ülkemizde yetiştirilen kekik, adaçayı, dağ çayı, pek çok tıbbi ve aromatik bitkiyle lavantanın uçucu yağları virüsler üzerinde ciddi anlamda etkili. Tabii ki doğal seçenekler her zaman için daha bir ön seçim. İnsan sağlığı açısından zararları çok daha az. İnsanların hastalanmadan antibiyotiklere saldırması, grip ilaçlarına saldırması son derece yanlış. Bunun yanında günübirlik içebilecekleri kekik çayı olsun, adaçayı olsun veya lavanta çayı olsun bir anlamda onları bazı virüslerden özellikle koronovirüsten ciddi anlamda koruyabilecektir."
'BİR AY BOYUNCA İNSANLARIN KÜS YAŞAMASI GEREKİYOR'
Stokçuların ellerindeki kolonyaları daha yüksek fiyatlara satmak için satış yapmadığını da dile getiren Sarıca, "Maalesef ellerindeki kolonyaları daha yüksek fiyatlara satmak için satış yapmıyor ya da bittiğini söylüyor. Oysa ki şu an üretim yapan kozmetik tesislerinin büyük bir bölümünde kolonya stoklarının yeterince olduğunu düşünüyorum. Olay sadece kolonya kullanmak da değil lavanta suyu ya da lavanta yağını bir su bardağının içine koyup odaya koyduğunuzda ortam virüslerini de aynı zamanda öldürmüş oluyorsunuz. Diğer taraftan günlük olarak demleyip, içeceğiniz ada çayı, kekik veya lavanta çayı sizleri aynı zamanda bakteri ve virüslerden koruyacaktır. Olayın sadece kolonyaya bağlanması doğru değil, hijyen çok önemli, kalabalık ortamlarda bulunmamak çok önemli ve aslında tüm dünyada yapılması gereken tek şey şu bir ay boyunca insanların küs yaşaması gerekiyor. Bence en önemli tedbir bu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-03-18 08:19:01

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