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(Görüntülü) Burdur'daki cadde ve konteynerler dezenfekte edildi

DHA

BURDUR'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında kentteki kaldırımlar ve çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

(Görüntülü) Burdur'daki cadde ve konteynerler dezenfekte edildi

BURDUR'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında kentteki kaldırımlar ve çöp konteynerleri dezenfekte edildi.
Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kentte dezenfekte çalışmalarını sürdürdü. Ekipler özel kıyafetler giyerek kentteki kaldırımları ve çöp konteynerlerini ilaçladı. Çalışmaları Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de takip etti.
Başkan Ali Orkun Ercengiz halk sağlığının öncelik olduğunu belirterek, "Kovid-19 koronavirüsün ülkemizde görülmesinden itibaren ülke genelinde bazı önlemler alındı. Biz de Burdur Belediyesi olarak üzerimize düşen görev ve önlemleri alarak halkımızın halk sağlığı açısından en iyi şekilde hizmete ulaşması için gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz gün Sayın Valimizin başkanlığında yaptığımız toplantıda kurum, kuruluşların görevleri ve ilimizde yapılması gereken işlemler, alınması gereken önlemler ve tedbirler kapsamında her kurum kendine ait görev ve sorumluluk içerisinde hareket etmeye başladı. Zaten öncesinde hazırlıkları yapılmıştık. Biz de Burdur Belediyesi olarak geçtiğimiz haftadan itibaren özellikle kent hijyeni, toplumsal alanların kullanımıyla ilgili bazı çalışmalar yapmıştık. Bu çalışmamızı hem yaygın, hem rutin hale dönüştürmeyle ilgili kurumsal çalışmamızı daha da geliştirdik" dedi.
Belediye bünyesinde koronavirüsle etkin mücadele için bir ekip oluşturduklarını aktaran Başkan Ercengiz, "Farklı müdürlüklerimizin içinde bulunduğu bu ekiple bir görev paylaşımı yaparak, arkadaşlarımızın görev ve sorumluluğu içerisinde rutindeki görevlerine devam ediyoruz. Bu akşam da Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tedbirler çerçevesi kapsamında yurttaşın en çok temas ettiği yerlerden birisi olan çöp konteynerlerinin ilaçlanması, hem de kullanılan kaldırım ve caddelerin ilaçlanması işlemlerini gerçekleştirecek. Öncelikle halk sağlığı. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Sonuçta salgının yayılmasının en önemli önlem ayağı yurttaşımızın bireysel katkılarıdır. Teması azaltacağız. Mümkün olduğu kadar uyarıları dikkate alıp, evinden çıkmak zorunda olmayan yurttaşımızın evinden çıkmamasını rica ediyoruz. Çünkü salgın başlarsa bu artış hızı gerçekten katlanarak gidiyor. Şu ana kadar süreç Türkiye'deki tüm kurum kuruluşlarımız tarafından iyi yönetildi. İnşallah en kısa sürede koronavirüsü en az zararla atlatıp ülkemizin güzel aydınlık günlerine kavuşacağız" diye konuştu.
Ercengiz'in konuşmasından sonra Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması ile çöp konteynerlerini ilaçlama çalışma yaptı.DHA-Genel Türkiye-Burdur
2020-03-19 11:38:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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