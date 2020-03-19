Burdur Belediyesinden Korona virüs önlemi Burdur'da caddeler dezenfekte edildi, çöp konteynerleri ilaçlandı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Valisi Hasan Şıldak ile Korona virüsü önlemek adına aldıkları tedbirleri yerine getirdiklerini belirterek, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kentte dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi. Ekipler özel kıyafetlerini giyerek, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımları ve çöp konteynerlerini ilaçladı.

Halk sağlığının her zaman ön planda tutulması gerektiğini ifade eden Başkan Ercengiz, Korona virüsünün önlenmesi için ülke genelinde önlemler alındığı, kendilerinin de Burdur Belediyesi olarak gerekli tedbirleri aldıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Vali Hasan Şıldak başkanlığında toplantı yaptıklarını hatırlatan Ercengiz, “Toplantıda kurum, kuruluşların görevleri ve ilimizde yapılması gereken işlemler, alınması gereken önlemler ve tedbirler kapsamında her kurum kendine ait görev ve sorumluluk içerisinde hareket etmeye başladı. Zaten öncesinde hazırlıkları yapılmıştık. Biz de Burdur Belediyesi olarak geçtiğimiz haftadan itibaren özellikle kent hijyeni, toplumsal alanların kullanımıyla ilgili bazı çalışmalar yapmıştık. Bu çalışmamızı hem yaygın, hem rutin hale dönüştürmeyle ilgili kurumsal çalışmamızı daha da geliştirdik" dedi.

Ali Orkun Ercengiz, farklı müdürlüklerin içinde bulunduğu ekiple, görev paylaşımı yaptıklarını ve ekibin görevlerine devam ettiğini belirtti.

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