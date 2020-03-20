Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'daki nöbetçi eczanede, çalışanlar ile ilaçların olduğu alan, şeffaf branda ile kapatılarak, koronavirüse karşı önlem alındı.

Burdur Devlet Hastanesi karşısında dün gece nöbetçi olan eczanede, koronavirüs önlemleri kapsamında, çalışanların arkasında durduğu tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan, şeffaf branda ile ayrıldı. Nöbet nedeniyle yoğun olacaklarını tahmin ettikleri için böyle bir tedbir aldıklarını söyleyen eczacı Nihal Özbağcı, "Nöbette çok fazla insanla münasebet halinde olacağımızdan dolayı 1 metre kuralını uygulamaya çalıştık. Etkili olacağını düşünüyoruz. Biraz farklı tepkiler alınsa da vatandaş bundan memnun. Hem kendi sağlıkları hem de eczane çalışanlarının sağlığı için bu uygulamanın en doğrusu olabileceğini düşündük" dedi.

Müşteriler de alınan önlem için eczane çalışanlarına teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-03-20 10:52:54



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