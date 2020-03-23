Pazara çıktı, kendisini uyaran polise 'Cahil değilim' dedi



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların dışarıya çıkışlarını sınırlandırmasının ardından Burdur'da polis ekipleri dışarıya çıkanları uyararak evlerine gönderiyor. 70 yaşındaki bir vatandaş ise, kendisini uyaran polise "Ben cahil değilim" dedi.

Burdur'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka şubeleri önünde işlem yapmak için sıra bekleyen vatandaşlara kimlik sorup yaş kontrolü yaptı. Polis, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda vatandaşları uyardı. Ekipler vatandaşlara ihtiyaçlarını 112'ye bildirmeleri durumunda evlerine teslim edileceğini söyledi.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih Köle de ekiplerle birlikte halk pazarının kurulduğu Uzay Çatı altında alışveriş için gelen vatandaşlarla satıcıları uyararak, 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerine gönderdi. Köle, alışveriş yapmak için pazara gelen 70 yaşındaki bir vatandaşı uyarırken vatandaş, "Ben cahil değilim" dedi. Köle "Cahil değilim diyorsun ama kurallara uyalım" deyince vatandaş "Ben ne yiyeceğim" karşılığını verdi. Köle, "İhtiyacınız olduğunda 112, 155, 156'yı arayın, vefa hattımız var. Hayati ihtiyaçlarınızı gidermek için polis, jandarma sizin emrinizde. Sizin sağlığınız, toplum sağlığı bizim için çok önemli. Lütfen duyarlı olalım. İhtiyaçlarınızı evinize kadar getiriyoruz" dedi.

Burdur'da iki gündür yasağa uymayarak sokağa çıkan yaklaşık 250 kişinin polis ekipleri tarafından evlerine gönderildiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-03-23 15:40:05



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