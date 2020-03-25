Burdur'a gelenlerin ateşleri ölçülüyor



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, şehrin 3 ana girişinde, araçları durudurup, sürücüler ile yolcuların ateşlerini ölçüyor. Ayrıca koronavirüsle ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıyor.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile kentin Fethiye, Antalya ve Isparta girişlerinde uygulama yapılıyor. Uygulama kapsamında kente giriş yapan araçlardaki sürücüler ile yolcuların ateşleri ölçülüyor. Her gün 06.0022.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, 65 yaş ve üstü olduğu belirlenen vatandaşlar evlerine gönderiliyor.

Uygulamada koronavirüsle ilgili broşür de dağıtılıyor.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-03-25 12:53:17



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