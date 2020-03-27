Burdur'da sokaklar dezenfekte edildi

Korona virüsün Türkiye'de de görülmesinden itibaren kent merkezinde başlatılan tedbir çalışmaları hızla devam ediyor. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz belediye personelinin şehir merkezinde sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarını yakından takip ediyor. Burdur Belediyesi ekiplerince yapılan Uzun Çarşı dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ercengiz, Burdurlu vatandaşların ‘Evde Kal’ çağrısına özenle dikkat ettiklerini belirterek, Yukarı Pazar Esnafı’nın dükkanlarını açmadıklarını kaydetti.



"Burdur evinde kalıyor"

Ercengiz, virüse karşı en etkili mücadelenin gerekli tedbirler alınarak virüs salgının başlamaması olduğunu belirterek, “Bugün Uzun Çarşı’da dezenfeksiyon çalışması yapan arkadaşlarımız ile birlikteyiz. Burdur ‘Evinde Kal’ çağrısına kulak vermiş durumda. Esnafımız dükkan kepenklerini açmamış. Tabi önemli olan salgının başlamaması. Bunun için de bu kurala uyan çağrımıza kulak veren esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizde bir taraftan belediyecilik hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Virüse karşı en etkili mücadelelerden birisi olan dezenfeksiyon çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah hasarsız, kayıpsız bu salgını atlatacağız" şeklinde konuştu.

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