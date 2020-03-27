Burdur'da parklar, sokak hayvanlarına kaldı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlanmasının ardından, Cumhuriyet Parkı sessizliğe büründü.
Burdurluların çoğunlukla yasağa uyduğu görülürken, park ise sokak hayvanlarına kaldı.
Günün her saatinde birçok kişinin vakit geçirdiği Cumhuriyet Parkı, koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlanmasının ardından sessizliğe büründü.
Metin Atagündüz (58) adlı vatandaş "Eskiden burada oturacak yer olmuyordu virüs hadiselerinden önce. Şimdi bomboş. Köpeklere kaldı park" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-03-27 11:32:59
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-