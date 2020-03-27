Burdur'da berberlere kaçak tıraş uyarısı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Berberler, Kuaförler ve Güzellik İşletmesi Esnaf Odası Başkanı Veli Soy, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapalı olan üyelerinin evlerde kaçak tıraş yaptıklarının tespit edilmesi halinde 3 bin 150 lira ceza kesileceğini belirtti.

Veli Soy, koronavirüs ile mücadele tebdirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 21 Mart günü Berber, Kuaför ve Güzellik Merkezi işletmelerinin faaliyetinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu söyledi. Soy, "21 Mart 2020'de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile üyelerimizin işyerlerinin faaliyetleri durduruldu. Ben bunu ivedilikle üyelerimize bildirdim" dedi.

Kaçak hizmet verenler olduğuna yönelik ihbarlar geldiğini aktaran Soy, "Üyelerimizi mesajla uyardım, buradan da sizin aracılığınızla uyarıyorum. Evlerde kaçak tıraş ettiğinizin tespit edilmesi durumunda 3 bin 150 lira ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Meslektaşlarımdan ricam, önce sağlık. Para kazanılır, kaybedilir. Siz taşıyıcı olabilirsiniz, insanları hasta edebilirsiniz. Devletimiz bu virüsle yoğun mücadele içerisinde. Bizim de halk olarak bu mücadeleye destek vermemiz gerekiyor. İnşallah bir an önce bu illetten kurtuluruz" diye konuştu.

"Ekonomik olarak belli bir süre sıkıntı çekebiliriz ama ölmeyiz" diyen Veli Soy, "Bunun ucunda ölüm var. En büyük servet sağlık. Üyelerimden ve halkımızdan biraz sabırlı olmalarını rica ediyorum. İnşallah bu sıkıntılı günleri ülke olarak atlatacağız" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-03-27 15:47:58



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