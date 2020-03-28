Yurt dışından gelen 16 kişi Burdur'da yurda yerleştirildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)YURT dışından getirilen 16 Türk vatandaşı, Burdur'da öğrenci yurduna yerleştirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Dubai ve İsveç'ten getirilen 16 Türk vatandaşının, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesi'nde bulunan Asımın Nesli Yurdu'na yerleştirilmesi kararı alındı. Karar doğrultusunda Rusya aktarmalı uçakla Antalya'ya getirilen vatandaşlar, otobüsle Burdur'a ulaştırıldı. 16 kişi yerleştirildikleri yurtta, tedbir amaçlı 14 gün karantina altında tutulacak.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-03-28 16:05:48
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