Otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobille taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında AntalyaBurdur yolunun Kızılkaya beldesi kavşağında meydana geldi. Kavşaktan yola çıkan sürücüsünün kimliği açıklanmayan 16 U 0933 plakalı otomobille Burdur'dan Antalya yönüne giden 07 T 0242 plakalı taksi çarpıştı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirirken, aynı araçtaki 1 kişi ile takside bulunan 4 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2020-03-28 18:54:38



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