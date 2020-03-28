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Otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

DHA

Otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı


Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobille taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında AntalyaBurdur yolunun Kızılkaya beldesi kavşağında meydana geldi. Kavşaktan yola çıkan sürücüsünün kimliği açıklanmayan 16 U 0933 plakalı otomobille Burdur'dan Antalya yönüne giden 07 T 0242 plakalı taksi çarpıştı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirirken, aynı araçtaki 1 kişi ile takside bulunan 4 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2020-03-28 18:54:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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