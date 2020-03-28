(Görüntülü) Otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobille ticari taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında AntalyaBurdur karayolunun Kızılkaya beldesi kavşağında meydana geldi. Kavşaktan karayoluna çıkan sürücüsünün kimliği açıklanmayan 16 U 0933 plakalı otomobille Burdur'dan Antalya yönüne giden 07 T 0242 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada 16 U 0933 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan 1 kişiyle ticari takside bulunan 4 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Burdur

2020-03-28 21:16:33



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