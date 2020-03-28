Burdur’ da Seyahat İzin Kurulu göreve başladı

Burdur Valiliği koordinesinde şehirlerarası otobüs terminalinde oluşturulan "Seyahat İzin Kurulu" göreve başladı. 4 kişiden oluşan kurul, 3 vardiya ile 24 saat görev yapacak.

Valiliğin aldığı karar gereği şehirler arası yolcu yapacak kişiler ilk önce oluşturulan kuruldan izin alacak. Kurul üyelerinin Valilik, emniyet, belediye ve ticaret sanayi odası üyelerinden oluşuyor. Öte yandan terminal içinde emniyet ve sağlık görevlileri de önlem aldı. Terminale giriş yapan tüm yolcuların ateşi ölçüldü, ayrıca terminal yakınında bir ambulans da hazır bekletildi. Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yarın saat 10.00'dan sonra sadece mücbir sebeplerle otobüs seferi olacağı öğrenildi. Terminale gelen kişilerde nereden geldiği, yolculuk güzergahları kayıt altına alınıyor. Burdur' un girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında ise yine şoförlerin ve yolcuların ateşleri ölçülmeye devam ediyor.

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