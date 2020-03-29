Burdur'da, yurt dışından gelen 136 kişi daha yurda yerleştirildi

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da, yurt dışından gelen 136 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alındı. Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Dubai ve İsveç'ten getirilen 16 Türk vatandaşı da dün yurda yerleştirilmişti.

Özbekistan aktarmalı uçakla Antalya'ya getirilen 136 Türk vatandaşının, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi KYK Yurdu'na yerleştirilmesi kararı alındı. Karar doğrultusunda uçakla Antalya'ya inenler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle Burdur'a ulaştırıldı. 136 kişi, yerleştirildikleri yurtta koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.

Öte yandan dün de Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Dubai ve İsveç'ten getirilen 16 Türk vatandaşı da MAKÜ İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Asımın Nesli Yurdu'na yerleştirilmişti.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-03-29 13:52:57



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