(Görüntülü) Burdur'da yasağa uymayan araçlara ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Burdur'da yasağa uymayan araçlara ceza

DHA

BURDUR'da İl Trafik Komisyonu kararıyla park yasağı getirilen 4 ana caddede yasağa uymayan araç sahiplerine cezai işlem uygulanıyor.

(Görüntülü) Burdur'da yasağa uymayan araçlara ceza

BURDUR'da İl Trafik Komisyonu kararıyla park yasağı getirilen 4 ana caddede yasağa uymayan araç sahiplerine cezai işlem uygulanıyor.
Burdur Valiliği İl Trafik Komisyonu kararıyla yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında trafik yoğunluğunu engellemek amacıyla Gazi, Atatürk, Kışla ve Cumhuriyet caddelerinde araçların duraklaması ve park etmesi yasaklandı. Ana caddeye çıkan sokaklara dubalar konuldu.
Polis ekipleri cadde girişlerinde araçları durdurarak vatandaşlara çok mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Ekipler yasağa rağmen dört ana caddede park eden otomobillerin fotoğraflarını çekerek cezai işlem uyguluyor ve otoparka çekiyor.DHA-Genel Türkiye-Burdur
2020-03-31 11:33:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) İş yerinin önüne el yıkama istasyonu yerleştirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) İş yerinin önüne el yıkama istasyonu ...
Tarlasını sürerken tarihi eser buldu Tarladan çıkan kayaların 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tarlasını sürerken tarihi eser buldu Tarladan çıkan ...
(Görüntülü) Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait kaya eserler çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait ...
Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait kaya eserler çıktı
YEREL HABERLER Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait kaya eserler ...
Valilik ana caddelere park yasağı getirdi.
YEREL HABERLER Valilik ana caddelere park yasağı getirdi.
Burdur'da, yurt dışından gelen 136 kişi daha yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Burdur'da, yurt dışından gelen 136 kişi daha yurda ...
(Görüntülü) Burdur Gölü'nde sazlık yangını
YEREL HABERLER (Görüntülü) Burdur Gölü'nde sazlık yangını
(Görüntülü) Burdur'da Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Burdur'da Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X