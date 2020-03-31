(Görüntülü) Burdur'da yasağa uymayan araçlara ceza

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURDUR'da İl Trafik Komisyonu kararıyla park yasağı getirilen 4 ana caddede yasağa uymayan araç sahiplerine cezai işlem uygulanıyor.

Burdur Valiliği İl Trafik Komisyonu kararıyla yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında trafik yoğunluğunu engellemek amacıyla Gazi, Atatürk, Kışla ve Cumhuriyet caddelerinde araçların duraklaması ve park etmesi yasaklandı. Ana caddeye çıkan sokaklara dubalar konuldu.

Polis ekipleri cadde girişlerinde araçları durdurarak vatandaşlara çok mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Ekipler yasağa rağmen dört ana caddede park eden otomobillerin fotoğraflarını çekerek cezai işlem uyguluyor ve otoparka çekiyor.DHA-Genel Türkiye-Burdur

2020-03-31 11:33:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.