'Erik dalı' türküsünü koronavirüs için uyarladılar

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Altınyayla ilçesine ait olan ve dillerden düşmeyen 'Erik dalı' türküsünün müziği, tüm dünyada etkili olan koronavirüse yeni yazılan sözlerle uyarlandı. TRT kabak kemane sanatçısı Uğur Önür ile yerel sanatçıların seslendirdiği şarkı, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'evde kal' kampanyasına destek olmak için Erik dalı türküsü, 'Evde kal Türkiye, evde kal Burdur' sloganıyla Burdur Belediyesi tarafından koronavirüs salgınına uyarlanarak, klip haline getirildi. Sözlerini yerel sanatçı Nurcan Altınok ve kızı Gülce Altınok'un yazdığı 'Koronavirüs türküsü' klibinin yönetmenliğini Hüseyin Coşkun yaptı.
Nurcan Altınok'un yanı sıra TRT kabak kemane sanatçısı Uğur Önür ile yerel sanatçılar Mehmet Sak, Süleyman Önoğlu, Hüseyin Coşkun, Mehmet Akpınar, Volkan Alanya, Gazi Şengül, Deniz Akpınar ve Yasin İpek'in yer aldığı klip sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.
Diğer yandan, TRT Repertuvar Kurulu, geçen yıl 'Erik dalı' türküsünün, yörede bilinen adı Dirmil olan Altınyayla ilçesine ait olduğunu tescillemişti.İŞTE SÖZLER
Bu tüm dünyanın sınavı
Koronanın olma avı
Bilim Kurulu'nun savı
Evde kalmalı TürkiyeSoru en çok bugünlerde
Kim, nasıl getirmiş, nerede
Bulalım çare bu derde
Evde kalmalı TürkiyeEller sabunlansın eller
Pozitif çıkmasın testler
Akıllı olan söz dinler
En güvenli yerdir evlerAman sakın evden çıkma
Ne yakalan, ne de yayma
Kolonyayı da unutma
Evde kalmalı Türkiye(BURDUR YEREL ŞİVEYLE)
Biz bilmeyyoz gezinmeyi
Emme dinneyyoz denileni
Yüdük her yannı, elleri
Evcazında galıyo BuldurDHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-04-01 10:45:29
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-