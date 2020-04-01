(Görüntülü) Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi kursiyerleri gönüllü olarak maske dikiyor.

Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi kursiyerleri yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında gönüllü olarak maske dikiyor. Maske diken gönüllüleri ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Belediye atölyemizde gönüllü kadınlarımızın ve usta öğreticilerimizin önderliğinde vatandaşımız için ücretsiz maske dikimine devam ediyoruz. Salgınla mücadeleyi bir seferberlik olarak gördük. Sağ olsun bize her konuda destek olan kadınlarımız gönüllü oldular ve maske dikimine katkı verebileceklerini söylediler" dedi.

Günde yaklaşık 1200 civarında maske dikildiğini anlatan Ercengiz, "Biz de bunları vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Yeter ki vatandaşımız hijyen konusuna dikkat etsin. Sosyal mesafesini ayarlayabilsin. Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Vatandaşımıza 'evinde kal' diyoruz. Zorunlu halde sokağa çıkan yurttaşımızın da mutlaka önlemlerini almasını kendilerinden rica ediyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız. Virüsün üstesinden geleceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Burdur

2020-04-01 10:46:03



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